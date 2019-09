Wirbel um Verkauf

Wiesbaden.Der hessische Finanzstaatssekretär Martin Worms hat den geplanten Verkauf von Landesimmobilien in Kassel und Mühlheim am Main verteidigt. Es gebe gute Argumente dafür, die Liegenschaften der Bereitschaftspolizei zu veräußern und anschließend zurück zu mieten, erklärte er am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Nur so könne die energetische Sanierung der Gebäude in Angriff genommen werden. „Der Käufer trägt Kosten und Risiken der Sanierung und kommt künftig auch für die Instandhaltung auf“, sagte er. Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Decker forderte den sofortigen Stopp der geplanten Verkäufe. „Es handelt sich hier schließlich nicht um irgendwelche Landesliegenschaften, sondern um wichtige Einrichtungen der hessischen Polizei“, erklärte er. lhe

