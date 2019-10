Wirtschaft dringt auf Lockerung

Wiesbaden.Wirtschaft und Kommunen lassen nicht locker in ihrem Bestreben, verkaufsoffene Sonntage in Hessen zu erleichtern. Das von der Landesregierung vorgelegte neue Ladenöffnungsgesetz lasse da keine Besserung erwarten, beklagen der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt, Ulrich Caspar, die Bürgermeister von Bad Vilbel und Weilburg, der Frankfurter Wirtschafts-Stadtrat und weitere Vertreter von Handel und Kommunalpolitik am Dienstag in Wiesbaden.

Konkurrenz durch Online-Handel

Kurz vor Beginn der parlamentarischen Beratungen zu diesem Thema appellieren sie gemeinsam an die Landtagsabgeordneten, das Gesetz noch in einem entscheidenden Punkt zu ändern: Als Anlass für eine Ladenöffnung soll künftig ein „öffentliches Interesse“ ausreichen. Nach einem Gutachten des Düsseldorfer Rechtsprofessors Johannes Dietlein wäre ein solcher Passus von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gedeckt.

Die Kommunalpolitiker verweisen vor allem auf die Notwendigkeit, den ortsansässigen Einzelhandel in den Innenstädten der großen und Ortskernen der kleineren Städte zu stärken. Schließlich geraten die wegen des rund um die Uhr erreichbaren Online-Handels immer mehr unter Druck.

Bei einer Ladenöffnung an den gesetzlich zulässigen vier Sonntagen im Jahr könnten sie nicht nur zusätzlichen Umsatz machen, sondern ihre Arbeit auch einem breiteren Publikum präsentieren, heißt es. Ausdrücklich betont IHK-Präsident Caspar, es werde keine Erhöhung der Zahl von vier verkaufsoffenen Sonntagen pro Jahr angestrebt. Nicht rütteln wollen Wirtschaft und Kommunen auch daran, dass die Adventssonntage von der Ladenöffnung ausgespart bleiben und der Verkauf erst nach den Hauptgottesdiensten um 13 Uhr beginnen soll.

Nur soll Schluss damit sein, dass die verkaufsoffenen Sonntage so oft nach Klagen der Gewerkschaft Verdi und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung von den Gerichten wieder verboten werden. Diese Gefahr sehen die Verbände und Bürgermeister aber durch den von Sozialminister Kai Klose (Grüne) vorgelegten neuen Gesetzentwurf nicht gebannt. Denn der lehne sich ganz an das bisherige Recht an, wonach verkaufsoffene Sonntage nur in engem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang mit örtlichen Festen und Märkten zulässig sind. Was das in der Praxis bedeutet, schildert der Bad Vilbeler Bürgermeister Thomas Stöhr (CDU) an einem Beispiel: Die Sonntagsöffnung in seiner Stadt anlässlich der großen Caravan-Messe scheiterte daran, dass dem Gericht der Marktplatz mit 575 Meter Abstand davon zu weit weg war.

Der Frankfurter Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) beklagt, dass es ausgerechnet in der größten hessischen Stadt so gut wie gar keine Sonntagsöffnungen mehr gibt. Geklappt hat es zuletzt nur in kleinstem Radius beim Schweizer-Straßen-Fest. Dagegen scheiterten verkaufsoffene Sonntage beim Museumsuferfest mit 1,5 Millionen Besuchern ebenso wie bei der IAA oder der Buchmesse.

„Mitarbeiter unzufrieden“

Und auch in Weilburg wurde der Sonntagsverkauf zum Fest 30 Jahre Residenzmarkt kurzfristig vom Gericht verboten, obwohl die Stadt zuvor lange Gespräche mit der Gewerkschaft geführt hatte, wie Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) berichtet. Auch Karl-Christian Schelzke (SPD) vom Hessischen Städte- und Gemeindebund unterstützt im Interesse der Innenstädte und Ortskerne ausdrücklich den Ruf nach Erleichterung der Sonntagsöffnungen mit dem Anlass „öffentliches Interesse“.

Jochen Ruths von Handelsverband Hessen weiß, dass nicht nur die Geschäftsinhaber, sondern auch deren Mitarbeiter mit der jetzigen Situation unzufrieden sind. Die Beschäftigten wüssten die steuerbegünstigten Zuschläge für die Arbeit an den maximal vier Sonntagen durchaus zu schätzen. Der Einzelhandel sei in der Lage, die Ladenöffnung mit seinen Angestellten rein auf freiwilliger Basis zu stemmen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019