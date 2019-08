Wirtschaft schlägt Alarm

Wiesbaden.Klagen über gesperrte Brücken und Straßen oder unpünktliche Züge und die Furcht vor einer Ausweitung des Nachflugverbots am Frankfurter Flughafen: Die hessische Wirtschaft hat in der Verkehrspolitik eine ganze Reihe von Wünschen an die schwarz-grüne Landesregierung und dringt auf erheblich mehr Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur. Der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) legte gestern in Wiesbaden die Ergebnisse einer umfassenden Befragung zu diesem Thema vor, an der sich rund 2500 Unternehmen im gesamten Bundesland beteiligten. Fazit: Sowohl für den Gütertransport als auch den Weg von Kunden und Mitarbeitern ist der Verkehr von zentraler Bedeutung.

Mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) stuften die Bedeutung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur für die Betriebe als hoch bis sehr hoch ein. Und 74,2 Prozent bejahten die Frage, ob das eigene Unternehmen durch den Zustand der Straßen beeinträchtigt werde. An erster Stelle wurden dabei Straßen-und Brückensperrungen mit 82 Prozent genannt.

HIHK-Präsident Eberhard Flammer verwies als aktuelles Beispiel auf die Salzbachtalbrücke der A 66. Dort habe man in den vergangenen Monaten deutlich die Auswirkungen gespürt, wenn eine Brücke keine Lasten mehr tragen könne. Schwertransporte nach Frankfurt müssten deshalb einen Umweg nehmen.

„Längere Wege, höhere Preise“

„Die längeren Wege führen schließlich auch zu höheren Preisen bei Kunden und Endverbrauchern“, sagte Flammer mit warnendem Unterton. Immerhin gestand er aber Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zu, dass jetzt einiges zur überfälligen Sanierung der Straßen getan wird. Insofern sehen die Unternehmen aktuelle Baustellen immer mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Einerseits störten sie den Verkehrsfluss, anderseits versprächen sie Besserung . Allerdings hält Flammer selbst die auf 177 Millionen Euro erhöhten Mittel für die Straßensanierung noch für zu wenig, zumal derzeit 500 Ingenieure beim Landesbetrieb Hessen Mobil fehlten und auch Geld für den Neubau benötigt werde.

Beim Straßenverkehr stoßen sich die befragten Betriebe außerdem noch an Schlaglöchern (53 Prozent), Umweltzonen (ebenfalls 53 Prozent) und fehlenden Lkw-Stellplätzen (35 Prozent). Der Zustand der Straßen bei Bundesstraßen, Autobahnen und Landstraßen wird überwiegend positiv eingeschätzt (63 Prozent), den der kommunalen Straßen nennen dagegen 73 Prozent der Befragten schlecht.

Aber auch der Bahnverkehr liegt den hessischen Unternehmen durchaus am Herzen. Zwar fühlt sich „nur“ jeder fünfte Betrieb durch den Zustand des Schienennetzes beeinträchtigt. Aber 76 Prozent klagen über Verspätungen und Zugausfälle, 66 Prozent über zu lange Fahrzeiten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr, 60 Prozent über eine schlechte Anbindung sowie 58 Prozent über ein unzureichendes Fahrplanangebot. HIHK-Verkehrsexperte Alexander Theiss bedauert, dass auch der Güterverkehr per Bahn auf niedrigem Niveau verharrt und nur von knapp 18 Prozent der Unternehmen genutzt werden kann.

Lob für Terminal 3

Der Flugverkehr ist natürlich auch von großer Bedeutung für die Wirtschaft. Gut ein Drittel der Unternehmen nutzt ihn zum Empfang oder Versand von Waren. 88 Prozent geben Dienstreisen als Nutzung des Frankfurter Flughafens und mehr als die Hälfte für die An- und Abreise von Kunden. Flammer lobt den Bau des neuen Terminals 3, für das eine direkte Schienenanbindung unabdingbar sei. Eine Ausweitung des Nachtflugverbots über die Zeit von 23.00 bis 05.00 Uhr lehnt er strikt ab. 13 Prozent der Firmen gaben an, sie würden dann zu andere Flughäfen mit 24-Stunden-Betrieb wechseln.

