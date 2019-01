Wissenschaftler sorgen sich um Luchse

Kassel/Göttingen.Der Luchs droht aus Hessen zu verschwinden. Es sei in den vergangenen Monaten nicht gelungen, ein Weibchen zu fotografieren, sagte Markus Port vom Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie in Göttingen. Und auch die Zahl der männlichen Tiere ist gesunken: Von den zuletzt in Nordhessen lebenden zwei Exemplaren sei eines in den Harz zurückgekehrt. „So wie es aussieht, gibt es nur noch einen Luchs, und selbst nach dem suchen wir noch“, erklärte er.

Tod wegen Fuchsräude

Vor vier Jahren lebten in Nordhessen noch sechs Raubkatzen dauerhaft. Doch zwei Tiere starben an der Krankheit Fuchsräude, zwei verschwanden und sind vermutlich auch tot. Im Harz gibt es eine feste Population von Luchsen. Die Hoffnung war, dass von dort ein Weibchen den Weg nach Nordhessen findet, um den Bestand zu erhalten. Die fehlende Partnerin könnte ein Grund für das Abwandern des zweiten Luchses gewesen sein.

Mit Fotofallen an 70 Standorten untersuchen die Forscher auf einer Fläche von rund 1000 Quadratkilometern in Nordhessen den Luchsbestand. Gesichtet wurden die Tiere früher in den Landkreisen Kassel, Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner.

Mehr Informationen im Frühjahr

Ob der Luchs in Hessen eine Zukunft hat, wird sich im Frühjahr zeigen. Im April könne man Genaueres sagen, erklärte Port. Fachleute sehen in einer Auswilderung eine mögliche Rettung für den Luchs in Hessen. In Rheinland-Pfalz sind seit Sommer 2016 im Rahmen eines Projekts im Pfälzerwald 13 von 20 Luchsen freigelassen worden. Inzwischen gibt es dort etwa 20 Nachwuchsluchse. Auf der Internetseite des Projektes gibt es Karten zu den Aktionsräumen der Tiere. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019