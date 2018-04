Wissler soll Linke führen

Anzeige

Wiesbaden.Die hessische Linke wird aller Voraussicht nach mit Fraktionschefin Janine Wissler (kleines Bild) und dem Landesvorsitzenden Jan Schalauske an der Spitze in die Landtagswahl am 28. Oktober gehen. Auf dem Parteitag am kommenden Wochenende in Kassel treten Wissler für Platz eins und Schalauske für Platz zwei der Landesliste an, Gegenkandidaturen sind bislang nicht bekannt. Nicht mehr kandidieren werden aus der sechsköpfigen Landtagsfraktion die Sozialpolitikerin Marjana Schott aus Nordhessen und die Bildungspolitikerin Gabi Faulhaber, wie die Partei gestern mitteilte.

Drei Neulinge für Platz fünf

Landtagsvizepräsident Ulrich Wilken und der Parlamentarische Geschäftsführer Hermann Schaus wollen dagegen erneut auf den Plätzen vier und sechs kandidieren. Auf dem dritten Listenplatz bewirbt sich in Kassel mit der anderen Landesvorsitzenden Heidemarie Scheuch-Paschkewitz die erste noch nicht dem Landtag angehörende Kandidatin. Und um den Platz fünf konkurrieren gleich drei Neulinge: Christiane Böhm aus dem Kreis Groß-Gerau, Violetta Bock aus Kassel und Lise Kula aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf als Vertreterin der Parteijugend. Bei der Landtagswahl 2013 hatte die Linke in Hessen 5,2 Prozent der Zweitstimmen errungen. Wissler und Schalauske nannten für den 28. Oktober als Ziel, gestärkt in den Wiesbadener Landtag zurückzukehren. kn (Bild: dpa)