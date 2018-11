WLAN-Angebote ausgebaut

Wiesbaden.Das Land Hessen hat seit dem Start des Programms „Digitale Dorflinde“ vor zwei Monaten mehr als 100 öffentliche WLAN-Hotspots gefördert. Das kostenlose Internet an Plätzen wie Rathäusern oder touristischen Punkten soll die Attraktivität von Kommunen erhöhen, wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern mitteilte. Einige Hotspots befänden sich im Bau, andere seien schon in Betrieb, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Das Land unterstützt Kommunen mit maximal 10 000 Euro. Bis Ende 2019 stehen dafür zwei Millionen Euro zur Verfügung. Um Funklöcher zu schließen, sollen Mobilfunkbetreiber in den kommenden drei Jahren 800 neue Masten errichten und 4000 modernisieren. Das Land will zusätzlich 50 Millionen Euro in die Hand nehmen, um 300 Mobilfunkmasten im ländlichen Raum zu finanzieren. lhe

