Wo die Zukunft angekommen ist

Fulda/Wiesbaden.Highspeed-Internet in jedem Klassenraum – die Schüler der Fuldaer Marienschule dürften von vielen Gleichaltrigen beneidet werden. Zudem die Lehrer den Umgang mit modernen Medien und Geräten wie Handys nicht nur fördern, sondern auch fordern – ein Traum. Die Marienschule gilt als Vorzeigeschule in Sachen Digitalisierung. Sie wurde für ihr Medienkonzept als eine von zwölf Schulen in Deutschland ausgezeichnet und darf sich „MINT-freundliche Schule digital Plus“ nennen.

GEW fordert langfristige Zusagen

Wo die Mädchenschule, ein staatlich anerkanntes Gymnasium, angekommen ist, wollen viele Schulen noch hin. Die Aufgabe lautet: Wie macht man sie fit für modernen Multimedia-Unterricht? Dafür braucht es eine Menge: WLAN-Netze (kabelloses Internet), Hardware-Geräte, aus- und fortgebildete Lehrer. Kurzum: ein umfassendes Konzept, wie Wissensvermittlung in der Zukunft funktionieren soll.

Mit der Frage befasst sich in dieser Plenarwoche im Wiesbadener Landtag einmal mehr die Politik. Das Kultusministerium rechnet damit, dass rund 70 bis 75 Millionen Euro pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Hessen fließen. Und an dem Punkt geht’s schon los mit der Debatte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie Schulen und Lehrer fordern langfristige Planungs- und Finanzierungszusagen. „Alles andere ist Symbol-Politik. Da wird der nächste Stier durch die Arena gejagt“, sagt Oswald Post. Der Oberstudiendirektor ist Leiter der Marienschule und kennt diverse Ideen von Schulen. „Zunächst braucht man ein medien-pädagogisches Konzept, langfristige Budgets und vor allem Lehrer-Fortbildungen in allen Fächern“, erklärt Post. Peter Bach, Medienbeauftragter an der Marienschule, ergänzt: „Parallel zur Entwicklung der Inhalte sollten ein starkes WLAN-Netz und Server-Technik aufgebaut werden.“ Zudem werde Präsentationstechnik gebraucht: Anzeigegeräte, Monitore und Dokumenten-Kameras – Nachfolger der Overhead-Projektoren.

Das alles kostet viel Geld. Die Marienschule hat einen Medien-Etat von rund 30 000 Euro pro Schuljahr. Gedeckt wird er unter anderem mit Haushaltsmitteln, Schulgeld, Eltern- und Sachspenden. Bei der Vergabe der Bundesmittel pocht die GEW auch auf eine gerechte Verteilung. Und sie fordert die Einstellung von Technik-Personal für die Schulen.

Mit komplizierten Fragen zur Bildungs-Infrastruktur müssen sich die Schüler der Marienschule nicht befassen. Sie bringen ihre Handys mit in die Schule und fertig. Telefonieren dürfen sie aber nur in einer mit einem Schild ausgewiesenen Handyzone. Damit nicht heimlich im Unterricht gesurft oder gechattet wird, müssen die Mobiltelefone in Handy-Garagen geparkt werden – das sind Kästen mit Ablagefächern. Nur auf Aufforderung dürfen die Schüler festgelegte Apps für den Unterricht öffnen. Oder sie präsentieren wie die 15-jährige Jolin etwas auf dem Handy oder einem Blatt Papier, indem sie es unter die Dokumenten-Kamera legen. So ist es für die Klasse auf einem Bildschirm sichtbar.

Die Einsatzmöglichkeiten von Handys sind im Unterricht vielfältig. „Es sind nicht nur Kommunikationsgeräte, sondern Mini-Computer. Damit können die Schüler mehr machen, als sich in sozialen Netzwerken zu bewegen“, erklärt Bach. Seine Schüler nutzen im Unterricht zum Beispiel eine Physik-App. Die darin enthaltene akustische Stoppuhr verwenden sie etwa zur Messung der Schallgeschwindigkeit. Und wenn Bach mal bei einer Kurvendiskussion im Mathematik-Unterricht ein paar Parameter ändert, ist das mit wenigen Handgriffen getan.

Im Unterricht würden etwa zwei Dutzend Handy-Apps genutzt, sagt Bach. Dass die Schüler ihre eigenen Geräte einbringen und dem Medienkonzept folgen, habe vor allem Vorteile. Die Schüler kennen sich damit aus, sie sorgen selbst dafür, dass die Geräte aufgeladen und auf dem neuesten Stand sind. Koffer voller Tablet-PCs zu kaufen und zum Einsatz zu bringen, sei aufwendig und vor allem „Geldverschwendung“, wie Schulleiter Post sagt.

Nell Bankowska, die mit ihren Mitschülerinnen mit dem Handy Physik-Aufgaben in der Klasse 10b löst, ist begeistert vom Digital-Konzept der Schule. „Ich finde es gut. Diese Methoden bereiten gut aufs Studium und die moderne Arbeitswelt vor“, sagt sie. „Man lernt auch wie man sich sicher und verantwortungsbewusst im Internet bewegt.“ Für Schulleiter Post dient das seit Jahren bestehende Digital-Konzept vor allem einem Ziel: „Wir wollen die Medienkompetenz der Schülerinnen in jeglicher Hinsicht stärken.“

