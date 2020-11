Wochenende wird herbstlich – aber mild

Offenbach.In Hessen ist es am Wochenende überwiegend bewölkt, aber sehr mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es morgens zunächst meist nebelig, über den Tag lockert es sich aber langsam auf. Teilweise ist auch wieder mit Nebel zu rechnen. Das Wochenende beginnt mit Wolken, gegen Samstagnachmittag kommt örtlich auch mal die Sonne durch, und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen elf Grad in Hochlagen und 16 Grad südlich des Mains. Auch am Sonntag ist es zunächst bewölkt mit teils sonnigen Abschnitten. Am Abend wird schauerartiger Regen erwartet, teils kommt es zu stürmischen Böen. Mit Temperaturen bis zu 17 Grad bleibt es am Sonntag aber sehr mild. Das Bild zeigt eine regennasse Straße nahe dem Frankfurter Römerberg. dpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.11.2020