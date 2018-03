Wohnungen statt Polizeiwache – Präsidium hat neue Besitzer

Anzeige

Wiesbaden.Viele Jahre stand das baufällige Gebäude leer, bald sollen hier Familien leben und Gäste übernachten: Das alte Polizeipräsidium in Frankfurt ging für 212,5 Millionen Euro an die Düsseldorfer Gerchgroup. „Frankfurt kann sich freuen“, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) gestern in Wiesbaden. Alle Anforderungen der Stadt Frankfurt könnten jetzt umgesetzt werden. Der Erlös komme vollständig der Stadt und der Region zugute, ein Großteil solle in Wohnungsbau und Bildung investiert werden. Auf dem Gelände zwischen Hauptbahnhof und Messe sollen neben rund 500 Wohnungen Büros und ein Hotel entstehen. Auch eine Kindertagesstätte und eine Turnhalle für die Falkschule werden eingeplant. Ein Drittel der zum Wohnen vorgesehenen Fläche wird laut Schäfer gefördert. lhe (Bild: dpa)