Wolf bis auf Weiteres geduldet

Pfalzgrafenweiler.Die Meldungen allein aus der ersten Jahreshälfte 2020 über gerissene Schafe und Ziegen, gerissenes Rot- und Schwarzwild in Nord- und Südschwarzwald belegen: Der Wolf ist zurück in Baden-Württemberg. Zwei Wolfsrüden sind nachgewiesen im Südwesten resident, ein drittes Tier wird nach mehreren Sichtungen im Odenwald vermutet, weitere Einzeltiere und die ersten Rudel werden aller Voraussicht nach folgen.

Während sich die von Wolfsgegnern auch populistisch befeuerte Angst in der Bevölkerung vor Wolfsübergriffen auf den Menschen als unbegründet herausstellte, hat sich die Sorge um Weidetiere als berechtigt erwiesen. Das Raubtier Wolf ernährt sich im Südwesten bislang völlig artgerecht – und die Weidetierhalter müssen sich damit arrangieren.

Zweites Projekt beendet

Landesschafzuchtverband (LSV) und Naturschutzverband Nabu Baden-Württemberg arbeiten bereits seit 2015 gemeinsam in zwei groß angelegten Projekten an Lösungen zum Schutz der Weidetiere. Beim nun abgeschlossenen zweiten Projekt ging es vorwiegend um den praktischen Einsatz von Elektrozäunen, Zaunprüfgeräten und Alarmsystemen sowie um Herdenschutzhunde.

LSV und NABU stellten die Ergebnisse jetzt in Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) in Anwesenheit des grünen Umwelt- und Naturschutzministers Franz Untersteller sowie von Tierhaltern und Vertretern von Politik und Verwaltung vor und verabschiedeten ein gemeinsames Positionspapier. Kernpunkte: Beide Seiten bekennen sich zur Weidetierhaltung als für den Landschaftsschutz unverzichtbar und dulden die Anwesenheit des Wolfs als Teil der Tierwelt. Zusätzliche Schutzmaßnahmen für Weidetiere und der Arbeitsaufwand dafür sowie Tierrisse müssen von der Allgemeinheit großzügig ausgeglichen werden. Und im Bedarfsfall muss ein ,,Problemwolf“ schnell und zielsicher ,,entnommen“, also abgeschossen werden können.

Ein Schulterschluss, der in einer zum Teil hochemotionalen Debatte der vergangenen Jahre um den Wolf zwischen LSV und Naturschützern nicht unbedingt zu erwarten war. Umso zufriedener zeigten sich die Beteiligten zum Abschluss der Tagung in Pfalzgrafenweiler. „Das Projekt hat die Gräben wieder zugeschüttet und den Dialog ermöglicht“, sagt Dietmar Götze, stellvertretender Nabu-Landesvorsitzender. Und auch der LSV-Vorsitzende Alfons Gimber stellt den Wolf nicht mehr in Frage: „Wir müssen Wege für ein konfliktarmes Zusammenleben von Wölfen und Weidetierhaltung finden.“ Basis dafür ist vor allem der bestmögliche Schutz der Tiere. Denn auch Entschädigung und Förderung vom Land gibt es bei Wolfsüberfällen nur, wenn die Tiere entsprechend geschützt sind. „Früher mussten wir uns bei der Einzäunung nur darum kümmern, dass die Tiere nicht ausbrechen. Jetzt geht es darum, dass kein Wolf einbrechen kann. Das stellt ganz andere Anforderungen“, sagt Gimber. Weil es auf dem Markt kaum praxistaugliche Lösungen gab, entwickelten LSV und Nabu in dem Projekt gemeinsam mit Zaunherstellern und Testbetrieben ein eigenes Elektronetz mit passender Erdung.

Positive Erfahrung mit Hunden

Auch die ersten Erfahrungen mit Herdenschutzhunden liegen vor. „Die Integration von Hunden in bestehende Herden ist anspruchsvoll, kann aber gelingen“, zieht etwa Schäfer Daniel Voigt aus dem Landkreis Schwäbisch Hall Bilanz. Wer zwei Jahre intensive Arbeit mit den Hunden investiere, so Voigt, werde am Ende mit treuen Helfern und verlässlichem Schutz der Ziegen und Schafe belohnt.

Franz Untersteller sagte zu, die Ergebnisse aus dem Projekt in das landesweite Wolfsmanagement, in die Herdenschutz-Beratung und die Förderung einfließen zu lassen. Der Naturschutzminister nahm drei Dinge mit: „Erstens, dass Beratung enorm wichtig ist und mit der Förderung verknüpft werden muss. Zweitens, dass schnell länderübergreifende Maßnahmen im Umgang mit dem Wolf kommen müssen, wie der Odenwald zeigt. Und drittens ist hier keiner von den Schafhaltern mehr hergekommen und hat gesagt: ,Wir schießen den Wolf ab.’“ LSV-Geschäftsführerin Anette Wohlfahrt ließ am Ende jedoch keinen Zweifel: „Der Wolf wird von Schafhaltern nie akzeptiert werden. Er bleibt eine Gefahr für die Tiere.“ Die Stimmung habe sich zwar gewandelt, nicht aber die Akzeptanz.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020