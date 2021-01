Zähes Gerangel um die Grundschulen

Stuttgart.Auch Baden-Württemberg wird im Februar Kitas und Grundschulen schrittweise wieder öffnen. „Die Kleinsten leiden am meisten darunter, wenn sie nicht mit anderen Kindern in Kontakt kommen können“, begründet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Lockerung bei ansonsten anhaltendem Corona-Lockdown. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) geht noch einen Schritt weiter: „Spätestens nach der Faschingswoche, also ab 22. Februar, sollten alle weiterführenden Schulen mit Wechselunterricht begonnen haben, weil der Präsenzunterricht auch hier nicht auf Dauer ausgesetzt werden kann.“ Wichtige Fragen und Antworten zur Schulöffnung:

Wie begründet Kretschmann die Öffnung?

Noch in der vergangenen Woche hatte Kretschmann einen Vorstoß von Eisenmann abgelehnt, die ab diesem Montag für Grundschüler wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren wollte. Obwohl bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel die Corona-Maßnahmen verlängert wurden, befürwortet er die schrittweise Öffnung von Kitas und Grundschulen ab 1. Februar. „Vorsichtig“ und „wenn die Infektionslage es zulässt“. Was das genau heißt, bleibt offen. „Es gibt keinen harten Inzidenzwert“, sagt Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. Man könne nicht sagen, ob die Grenze bei 40, 50 oder 70 Ansteckungen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegen soll. Entscheidend sei eine Zahl „deutlich unter 100 “. Zuletzt sei der Wert gesunken. Im Umfeld von Eisenmann kann man nicht erkennen, was sich über das Wochenende geändert hat.

Wie sieht Eisenmanns Öffnungskonzept aus?

Die Ministerin hat nach dem Krach in der letzten Woche, als Kretschmann mit seiner Richtlinienkompetenz die Schließung von Kitas und Schulen verlängerte, einen Brief an die Regierungszentrale geschrieben. Ab 1. Februar sollen die Grundschulen wieder in den Präsenzunterricht wechseln, und zwar „möglichst für alle Schüler“. Alternativ könnten zunächst die Klassen 1 und 2 beginnen und in der zweiten Februarwoche die Klassen 3 und 4 folgen. Dann wäre keine Notbetreuung mehr notwendig. Auch die Kitas sollten am 1. Februar wieder öffnen. Sie vertritt die Ansicht, dass Kitas und Schulen „schon seit Monaten mit bewährten Hygienekonzepten arbeiten, die im Rahmen eines geregelten Präsenzbetriebs leichter zu gewährleisten sind als im Rahmen einer ausgelasteten Notbetreuung“.

Wie sehen die konkreten Konzepte aus?

Kretschmann hat Eisenmann aufgefordert, bis nächste Woche ein konkretes Konzept für die schrittweise Öffnung vorzulegen. Diese meint dagegen, das habe sie mit der gestaffelten Öffnung doch längst gemacht. Ein wichtiges Signal wäre in ihren Augen, alle Lehrkräfte mit zertifizierten FFP2-Masken auszustatten. Entsprechende Zusagen habe Sozialminister Lucha (Grüne) schon Anfang Januar gemacht. Hoogvliet nennt das einen Vorschlag, ein ausgearbeitetes Konzept sei das nicht.

Wie geht es bei den weiter- führenden Schulen weiter?

Für die weiterführenden Schulen gilt auch in Baden-Württemberg Fernunterricht. Darüber herrscht Konsens zwischen dem Regierungschef und seiner Kultusministerin, die im Wahlkampf als CDU-Spitzenkandidatin seine Hauptgegnerin ist. Abschlussklassen können in den Präsenzunterricht, wo es für die Prüfungsvorbereitung erforderlich ist. Eisenmann will aber nach Fasching zum Regelunterricht zurück, unabhängig von der Inzidenzlage.

Wie reagieren die Lehrerverbände auf die Öffnung?

„Utopisch“ nennt die Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW, Monika Stein, eine Öffnung zum 1. Februar, wenn kein zusätzliches Personal für die Teilung der Klassen und Wechselunterricht eingestellt werde. Der VBE-Vorsitzende Gerhard Brand vertritt die Ansicht, dass die Öffnung der Schulen hinter dem Ziel einer weiteren Reduzierung der Ansteckung zurückstehen müsse.

