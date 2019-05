Zahl alkoholabhängiger Menschen steigt

Stuttgart.Die Zahl alkoholabhängiger Menschen in Baden-Württemberg ist stark gestiegen. Bei etwa 74 000 Menschen zwischen 15 und 64 Jahren wurde 2017 eine Alkoholabhängigkeit diagnostiziert - gegenüber 62 000 im Jahr 2010, sagte der Landesgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer, Winfried Plötze, zu Beginn der bundesweiten Aktionswoche „Kein Alkohol am Arbeitsplatz“. Der volkswirtschaftliche Schaden liege in ganz Deutschland bei 30 Milliarden Euro, bedingt durch Arbeitsausfälle oder Frühverrentung. In den meisten Betrieben gilt der Missbrauch als Tabuthema, wie der Vorsitzende der Landesstelle für Suchtfragen, Oliver Kaiser, sagte. „Ohne übermäßigen Alkoholkonsum oder Alkoholprobleme wäre die Arbeitsqualität besser, die Gefahr von Arbeitsunfällen geringer und das Arbeitsklima entspannter.“ lsw

