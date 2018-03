Zahl der Einbrüche 2017 gesunken

Anzeige

Stuttgart.Die Zahl der Einbrüche ist in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr erneut gesunken. Sie ging 2017 auf 8437 Straftaten zurück. Dies sind 24 Prozent weniger als 2016, als es noch 11 095 Fälle gab. „Wohnungseinbrüche traumatisieren viele Opfer für Jahre. Dass es uns gelungen ist, gerade hier erneut einen sehr deutlichen Rückgang zu erreichen, ist ein besonderer Erfolg der baden-württembergischen Polizei“, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) gestern bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik in Stuttgart.

Trend setzt sich fort

Mit den zurückgehenden Zahlen setzt sich damit bei den Einbrüchen ein Trend fort, der bereits seit 2014 zu beobachten ist. Insgesamt gab es in Baden-Württemberg 2017 weniger Straftaten als im Vorjahr. Die Zahl sank von 609 133 Delikten um knapp fünf Prozent auf 579 953. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr 62,4 Prozent der Delikte von den Ermittlungsbehörden aufgeklärt. Das ist eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zwei Prozent. „Wir können erneut einen doppelten Erfolg verbuchen: Wir haben die Straftaten weiter nach unten gebracht und gleichzeitig die Aufklärungsquote gesteigert“, erklärte Strobl weiter. Rückläufig sind im Südwesten auch die Diebstahlsdelikte. Hier wurden 187 899 Straftaten gemeldet. Im Jahr zuvor lag die Zahl noch bei 213 022, also knapp zwölf Prozent höher. Bei Trick- und Taschendiebestählen gab es einen Rückgang um mehr als 20 Prozent. Auch Ladendiebe hatten es schwerer. Hier reduzierte sich die Zahl der Delikte um knapp neun Prozent.

2017 wurden weniger Flüchtlinge straffällig als in den Jahren zuvor. Die Zahl der Delikte von Asylbewerbern sank um fünf Prozent auf 61130. Dazu gehören aber auch Verstöße gegen das Asylrecht. Zieht man diese ab, haben laut Strobl 2017 insgesamt 23191 Zuwanderer eine oder mehrere Straftaten begangen. Dies ist ein Minus von 8,6 Prozent. Trotzdem gibt es laut Strobl einen überproportional hohen Anteil von Delikten, die durch Flüchtlinge verübt wurden. Ihr Anteil liege bei zehn Prozent – obwohl es nur zwei Prozent der Bevölkerung in Baden-Württemberg bildeten, so der CDU-Politiker. Allerdings sei die Gruppe häufiger in Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum involviert gewesen. „Gerade auf besonders gefährliche Ausländer und hartnäckige Integrationsverweigerer werden wir auch weiterhin ein scharfes Auge haben und ganz konsequent gegen sie vorgehen“, sagte Strobl. Im Bereich der politisch motivierten Straftaten gab es im vergangenen Jahr insgesamt auch einen Rückgang. Hier stiegen jedoch die Fälle mit islamistischem Hintergrund an.