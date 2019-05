Zahl der Eingaben stark gestiegen

Stuttgart.Was tun, wenn der langersehnte Bescheid nicht kommt, der Brief der Behörde zu kompliziert ist oder vermutlich sogar einen Fehler enthält? Manche Bürger wenden sich dann an den baden-württembergischen Bürgerbeauftragten Volker Schindler. 2018 gingen bei ihm fast 500 Eingaben und Beschwerden ein. Das seien rund 50 Prozent mehr als im Jahr davor, sagte Schindler am Donnerstag in Stuttgart bei der Vorstellung seines Jahresberichts. Dies hänge damit zusammen, dass sein Amt bekannter geworden sei.

Schindler nahm seine Arbeit im Jahr 2017 auf. Der Beauftragte kann weder Bescheide aufheben noch Weisungen erteilen, aber Hinweise geben oder vermitteln. In etwa einem Viertel der Fälle konnte Schindler nach eigenen Angaben aber nicht weiterhelfen, weil etwa Gesetze dagegen sprachen oder bereits Gerichtsverfahren in der Sache abgeschlossen waren. lsw

