Zahl der Erstklässler leicht gestiegen

Wiesbaden.In Hessen ist die Zahl der Schulanfänger in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 nur geringfügig gestiegen. Nach den Sommerferien sind 52 800 Kinder eingeschult worden, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte. Das sei ein Anstieg von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen. In Rheinland-Pfalz kam es nach vorläufigen Zahlen ebenfalls nur zu einem geringfügigen Zuwachs um 0,5 Prozent. Dort wurden nach den Sommerferien 35 000 Kinder eingeschult. Insgesamt ist die Zahl der Schulanfänger in Deutschland 2018 im Vergleich zum vorigen Jahr nahezu unverändert geblieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind nach den Sommerferien 726 400 Kinder eingeschult worden. Das sei lediglich ein Anstieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewesen. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018