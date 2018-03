Zahl der Erwerbslosen sinkt wieder

Anzeige

Stuttgart.Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist nach dem saisontypischen Anstieg zum Jahresbeginn wieder gesunken. Exakt 207 776 Menschen waren im Februar ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gestern in Stuttgart mitteilte. Das waren gut 4350 weniger als im Januar, die Quote erreichte mit 3,4 Prozent aber noch nicht wieder das Niveau vom Jahresende. 3,5 Prozent waren es im Januar, 3,2 Prozent im November und Dezember. Der Arbeitsmarkt im Land zeige sich in einer robusten Verfassung, die Nachfrage nach Fachkräften bleibe auf hohem Niveau, betonte die Arbeitsagentur. Im Vergleich zum Vorjahr sind alle Zahlen weiterhin deutlich niedriger. Im Februar 2017 hatte der Südwesten eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent.

Rheinland-Pfalz

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz hat im Februar leicht abgenommen. Offiziell waren 107 534 Frauen und Männer ohne Stelle, das waren 131 oder 0,1 Prozent weniger als im Januar. Der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt sei in einer guten Verfassung, sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland. „Wir haben die geringste Februararbeitslosigkeit seit vielen Jahren.“ Noch niedriger sei die Arbeitslosenzahl im Februar 1992 gewesen, und die Nachfrage der Betriebe nach Personal sei weiterhin ungebrochen. Im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 10 270 oder 8,7 Prozent.

Hessen

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Februar wieder leicht zurückgegangen. Zum Stichtag waren 166 028 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren knapp 1600 weniger als im Januar und mehr als 11 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im besten Februar seit 26 Jahren lag bei fünf Prozent und hat sich zum Januar nicht verändert. Grund für die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt sei die anhaltend günstige Konjunktur, die zu einer hohen Nachfrage nach Arbeitskräften führe, erläuterte die Regionaldirektion.