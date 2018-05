Zahlen rückläufig

Anzeige

Stuttgart.2017 gab es in Baden-Württemberg 46 Fälle von Landfriedensbruch. Dies erklärte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Wegen Landfriedensbruch wird dann ermittelt, wenn eine Person die öffentliche Sicherheit gefährdet, weil sie zum Beispiel in einer Menschenmenge eine Schusswaffe mit sich trägt, anderen Personen schwere oder lebensgefährliche Verletzungen zufügt – oder enormen Schaden an fremdem Eigentum anrichtet.

Es drohen Haftstrafen von bis zu zehn Jahre. Insgesamt ist die Zahl der Landfriedensbrüche zurückgegangen. So gab es im Jahr 2016 noch 151 Fälle. Auch 2015 waren es mit 72 Fällen noch mehr als 2017. Ermittlungen wegen Landfriedensbruch sind vor allem bei Fußballspielen keine Seltenheit. mis