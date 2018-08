Zahnärzte sorgen sich um Landpraxen

Anzeige

Stuttgart.Die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) befürchtet wachsende Versorgungslücken in ländlichen Gegenden Baden-Württembergs. KZV-Chefin Ute Maier fordert rechtliche Grenzen für die neuen Großpraxen: „Die großen rein zahnmedizinischen Versorgungszentren nehmen rasant zu. Wir befürchten, dass diese einen Staubsaugereffekt auslösen und sich ein beträchtlicher Teil der Versorgung vom ländlichen Raum in die großen Städte verlagern wird.“ Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sieht keinen Reformbedarf: „Das geltende Recht sollte an dieser Stelle den Spielraum behalten.“

Der Auslöser der Kritik ist eine Bestimmung aus dem Jahr 2015. Seither dürfen auch Ärzte einer einzelnen Fachdisziplin – und dementsprechend auch Zahnärzte – medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen und Kollegen anstellen. Das kommt dem Wunsch vieler Nachwuchsmediziner entgegen, die das Risiko einer freiberuflichen Arbeit scheuen. In kurzer Zeit haben sich ungeahnte Wachstumsmöglichkeiten gezeigt: 80 zahnmedizinische MVZ wurden seither gegründet – nach KZV-Angaben vor allem in den wirtschaftsstarken Ballungsräumen Stuttgart, Karlsruhe und Rhein-Neckar. Dabei sollte die Öffnung eigentlich der Unterversorgung auf den ländlichen Gebieten entgegenwirken.

In einem Brandbrief an Lucha warnt die KZV, dass sich die gute Absicht der Politik ins Gegenteil verkehrt und es „eher zu eklatanten Fehlsteuerungen in der Versorgung kommen wird“. Die zahnärztlichen MVZ würden den Trend beschleunigen, dass junge Zahnärzte in noch stärkerem Maße ein Anstellungsverhältnis in den Ballungsräumen suchen, anstatt sich mit einer eigenen Praxis in ländlicheren Räumen niederzulassen. Gerade die ältere Bevölkerung wäre von einem Rückgang der Zahnarztpraxen in der Fläche überproportional betroffen.