Zehn Baby-Schlangen in Kindergarten gefunden

Frankfurt.Ein ungewöhnlicher Besuch in einem Kindergarten in der Frankfurter Fritz-Tarnow-Straße hat die Feuerwehr gestern auf den Plan gerufen. Dort haben die Beamten im Außenbereich zehn Baby-Schlangen gefunden. Bei den Tieren, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung, handelte es sich um ungiftige Boa constrictor, die ausgewachsen bis zu 1,80 Meter lang werden können. Man gehe davon aus, dass die Schlangen erst wenige Tage alt sind – sie haben eine Länge von rund 30 Zentimetern. Mit Unterstützung eines Schlangenexperten des Frankfurter Zoos wurden die Schlangen eingefangen und in den Tierpark gebracht. Woher die Tiere kamen, konnte nicht geklärt werden. Im Einsatz seien zehn Feuerwehrleute gewesen, „für jede Schlange einer“, scherzte ein Pressesprecher. jor