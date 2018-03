Zehn neue Strecken bis 2025

Anzeige

Stuttgart/Mannheim.Fahrrad statt Auto: Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will Berufspendler mit Rad-„Autobahnen“ motivieren, aufs Zweirad umzusteigen. Die Schnellverbindungen sind demnach mindestens fünf Kilometer lang, vier Meter breit, abseits vom Fußverkehr und sollen direkt und möglichst kreuzungsfrei zum Ziel führen. „Das sind keine Wegchen, sondern Straßen“, sagte Hermann gestern in Stuttgart. „Jeder Pendler auf dem Rad entlaste Schiene und Straße in den Spitzenzeiten.“

Hermann präsentierte drei vom Land geplante und finanzierte Projekte: die Strecken Heidelberg-Mannheim, Heilbronn-Neckarsulm-Bad Wimpfen und Stuttgart-Esslingen-Plochingen. Hinzu kommt ein kommunales Pilotprojekt auf der Strecke Böblingen/Sindelfingen-Stuttgart, bei dem der Spatenstich bevorsteht. Bis 2025 sollen zehn solcher Radschnellverbindungen realisiert werden.