Zeitumstellung erhöht Gefahr von Wildunfällen

Bad Nauheim.Angesichts der Zeitumstellung am Sonntag warnt der Landesjagdverband Hessen vor einer steigenden Gefahr von Wildunfällen. Da es morgens früher hell und abends eine Stunde früher dunkel werde, falle die Dämmerung nun wieder in die Hauptverkehrszeit, teilte der Verband am Donnerstag in Bad Nauheim mit. Daher sei besondere Vorsicht geboten. Reh, Wildschwein oder Hirsch orientierten sich aber am Tageslicht und nicht an der Zeitumstellung, erklärte der Jagdverband. Das Risiko sei morgens zwischen sechs und acht Uhr sowie ab 17 Uhr am höchsten. Die Uhren werden in der Nacht zum Sonntag auf Winterzeit, also um eine Stunde zurück, gestellt. Landesweit wurden im Jahr 2019 insgesamt 191 Wildunfälle mit Personenschäden gezählt. Dabei kam ein Mensch ums Leben. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020