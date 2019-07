„Ziel in unerreichbarer Ferne“

Stuttgart.Nur eine einzige Grundschule in Baden-Württemberg wird im kommenden Schuljahr auf einen verbindlichen Ganztagsbetrieb umstellen, 17 weitere bieten den Eltern die Wahlform an. Landesweit haben sich damit seit dem 2014 gestarteten Ausbau 490 der 2400 Grundschulen vom Halbtagsbetrieb verabschiedet, 19,5 Prozent. „Das damals für 2023 festgelegte Ausbauziel von 70 Prozent aller Grundschulen liegt damit in unerreichbarer Ferne“, stellt Städtetags-Dezernent Norbert Brugger in einem bisher nicht veröffentlichten Rundschreiben fest. Das vor einer Woche von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) veröffentlichte Konzept zur Qualitätsverbesserung wird nach Bruggers Ansicht sein Ziel verfehlen: „Durch den Qualitätsrahmen wird die Messlatte für die Ganztagsschule noch erhöht.“

Eisenmann setzt große Hoffnungen in den Qualitätsrahmen, der nach den Sommerferien gelten soll. „Er ist ein Meilenstein der neuen Ganztagsschule“, erklärte sie bei der Vorstellung. Qualität sei das „A und O guter und erfolgreicher Arbeit“. Auf 38 Seiten werden drei Qualitätsstufen mit zehn Merkmalen beschrieben. Es geht um zeitliche und räumliche Vorgaben, um Kompetenzentwicklung und die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Mehr Qualität bei gleichem Geld

Brugger stuft das Konzept als „ambitioniertes Vorhaben“ ein, für das die Schulleitungen trotz mehr Aufwand keine zusätzlichen Ressourcen erhalten. „Diese Zuweisung ist völlig unzureichend und schreckt Schulleitungen von der Umwandlung ihrer Schule in eine Ganztagsschule schon bisher ab“, kritisiert er. Insgesamt sei die Umsetzung der gesetzlichen Ganztagsschule „zu aufwendig und zu kompliziert“. Den Schulleitungen würden Lasten aufgebürdet, die sie weder fachlich noch zeitlich bewältigen könnten.

Als entscheidendes Manko sieht Brugger, dass die Ganztagsschulen an den Wünschen der Eltern vorbei konzipiert seien. Die Familien setzen seiner Ansicht nach „aus beruflichen oder persönlichen Gründen für ihre Kinder auf offen-flexible Angebote anstelle von verbindlich-unflexiblen“. Das würden die 20 000 Betreuungsgruppen belegen, die es an öffentlichen Schulen gebe. Die Nachfrage sei auch nach Einführung der Ganztagsschulen gestiegen. Die Schulform bekomme nur breitere Akzeptanz, wenn sie auf die Elternwünsche eingehe.

Die Mannheimer Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) kritisiert die kurze Vorbereitungszeit, die Eisenmann den Schulen für den Qualitätsrahmen einräumt. Das sei über die Ferienzeit kaum zu leisten. Sie hätte auch erwartet, dass die Kommunen als Schulträger bei der Erstellung des Konzepts einbezogen werden. Dass Schulen künftig den Ganztagsbetrieb auch wieder aufgeben können, hält Freundlieb für problematisch. Denn Städte und Gemeinden hätten für den Ganztagsbetrieb erhebliche Investitionen, etwa für eine Mensa.

Doro Moritz, die Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW, hält die Qualitätsvorgaben für berechtigt. Allerdings müsse die Ausstattung verbessert werden. SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei fordert eine bessere Bezahlung der Leiter von Ganztagsschulen. Eisenmann weist darauf hin, dass ab kommendem Schuljahr die Schulleitungen bei den Verwaltungsaufgaben entlastet werden und eine zusätzliche Entlastungsstunde erhalten. Dass bisher das Thema Qualität vernachlässigt wurde, räumt sie ein: „Diesen Webfehler korrigieren wir mit dem Qualitätsrahmen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019