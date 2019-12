Ziele weit verfehlt

Obwohl längst nicht mehr nur in Ballungsräumen und Universitätsstädten tausende Wohnungen fehlen, bleibt die grün-schwarze Regierung auf den Millionen ihrer Förderprogramme sitzen. Und das nun schon im dritten Jahr in Folge. In der Summe wurden rund 200 Millionen Euro nicht abgerufen, immerhin ein Viertel des zur Verfügung stehenden Geldes.

Das ist ein politisches Armutszeugnis. Offenkundig sind die Konditionen für die Unternehmen nicht attraktiv genug, die deshalb auf die Zuschüsse verzichten und ihre Wohnungen lieber ohne Sozialbindung vermieten. Weil in den großen Städten die Preise für Bauplätze in den letzten zehn Jahren explodiert sind, reichen die vom Land für eine Sozialwohnung im Durchschnitt ausgelobten 50 000 Euro nicht mehr für die Schaffung von preiswertem Wohnraum.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gerade Gemeinden im sogenannten Speckgürtel der Ballungsräume ganz bewusst ihre Baugebiete so ausweisen, dass sozialer Wohnungsbau nicht möglich ist. Man will nur die Besserverdiener gewinnen. Hier ist ein Umdenken erforderlich. Auch der besonders von den Grünen propagierte Verzicht auf neue Baugebiete wird den Anforderungen der Realität auf Dauer nicht überall standhalten.

Ideologische Scheuklappen gibt es auch bei der grün-schwarzen Regierung. Wenn die privaten Bauherren ihre Millionen nicht abnehmen, muss sie noch einmal über die Gründung einer eigenen Wohngesellschaft nachdenken. Der als Ersatz geplante Bodenfonds löst das Problem nicht.

