Zimmergenosse sticht Mann nieder

Maintal/Hanau.Ein 26 Jahre alter Mann hat in einem Asylbewerberheim in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) seinen 19 Jahre alten Zimmergenossen niedergestochen und ihn schwer verletzt. Die Polizei nahm den Mann fest, er kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Hanau gestern mitteilte. Das Amtsgericht Hanau erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes aus Heimtücke. Nach Angaben der Behörde hatten sich die

...

Sie sehen 59% der insgesamt 685 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.12.2013