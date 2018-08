„Znoe“ sorgt in Pforzheim für Spott

Pforzheim.„30 Znoe“ statt „30 Zone“ – in Pforzheim hat eine Firma das Wort deutlich falsch auf den Asphalt gepinselt. Darüber berichtete die „Pforzheimer Zeitung“. Die falsch geschriebene Fahrbahnmarkierung sorgte auch für bissige Kommentare in den sozialen Medien. Wie ein Sprecher der Stadt Pforzheim sagte, sollte der falsch geschriebene Schriftzug auf der Schönbornstraße im Stadtteil Hohenwart so bald als möglich geschwärzt werden. Verantwortlich für den kuriosen Schreibfehler sei ein Unternehmen, das seit Jahren für die Stadt die Fahrbahnen markiert. lsw (Bild: dpa)

