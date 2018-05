Zu Besuch beim „Wüstenfuchs“

Anzeige

Zum lehrreichen Diskurs wird ein Besuch in Herrlingen, wenn er mit einer Führung durch Hafner verbunden wird. Unter anderem erfahren Besucher, dass und warum der „Wüstenfuchs“ längst unter Geheimhaltung aus Afrika abgezogen worden war, als die Niederlage unausweichlich war.

Attentat auf Hitler nicht verraten

„18 594 Deutsche, 13 748 Italiener, 35 476 Briten und 16 500 Amerikaner waren seit Beginn der Kämpfe im September 1940 gefallen“, bilanzierte der Münchner Historiker und Dokumentarfilmproduzent Maurice Philip Remy. Bereits in Afrika – so Remy in seinem Buch „Mythos Rommel“ – habe der General „aufgehört, an den ,Endsieg’ zu glauben“. Der aus Heidenheim stammende Rommel habe den Diktator Hitler lange verehrt, sich aber dessen Durchhaltebefehlen widersetzt, um sinnlose Opfer zu vermeiden. In Afrika stand Rommel, der später an der Westfront schwer verwundet wurde, im Ruf, fair zu kämpfen und Regeln der Genfer Konvention zum Umgang mit Gefangenen und Verletzten zu respektieren. Dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 habe er nicht zugestimmt, berichten Historiker. Allerdings habe er die Pläne dazu, in die er wohl teils eingeweiht war, nicht verraten. Als das Hitler berichtet wurde, schickte er am 14. Oktober Generäle mit Zyankali zu Rommel.

Die Ausstellung, der Gedenkstein – unweit des einstigen Rommel-Wohnhauses an der heutigen Rommel-Steige, das im Privatbesitz einer Familie ist – und Rommels Grab werden mittlerweile beinahe mehr von Ausländern als von Deutschen besucht, berichtet Hafner, vor allem Amerikaner, Franzosen, Briten und sogar Chinesen. „Wir versuchen, Rommels Licht- und die Schattenseiten aufzuzeigen.“

