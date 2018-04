Zu Besuch: Steinmeier wirbt für Ausbildungsberufe

Anzeige

Stuttgart/Ludwigsburg.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender (Bild) haben gestern bei ihrem Besuch in Baden-Württemberg die Bedeutung der beruflichen Schulen hervorgehoben. Seine Frau und er wollten mit ihrem Besuch eine Debatte anstoßen, die zu mehr Anerkennung des beruflichen Schulwesens führe, sagte Steinmeier gestern. In Begleitung von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) besucht das Paar drei berufliche Schulen in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen nahe Stuttgart. Sie sprachen mit Lehrern und jungen Menschen, die im Berufsvorbereitungsjahr sind oder Orgelbauer werden wollen. Steinmeier und seine Frau kommen selbst aus Handwerkerfamilien. Er mahnte, die berufliche nicht gegen die akademische Ausbildung auszuspielen. lsw (Bild: dpa)