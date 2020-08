Zuerst hohe Temperaturen, dann Gewitter erwartet

Berlin/Konstanz.Es bleibt heiß in Deutschland, zugleich herrscht die Gefahr teils kräftiger Gewitter. Vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands sowie an den Alpen bestehe an diesem Mittwoch lokal Unwettergefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mit. Tagsüber kann es bis zu 36 Grad werden. Im Südwesten werden Temperaturen zwischen 28 Grad in höheren Berglagen und 35 Grad im Rheintal erwartet. Im Laufe des Mittwochs rechnet der DWD mit Schauern und Gewittern. In Karlsruhe und Baden-Baden hat die Ozonbelastung am Dienstag den Schwellenwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Auf dem Bild sind Gäste am Bodensee zu sehen, die bei sommerlichen Temperaturen das Wahrzeichen von Konstanz – die Imperia – besuchen. dpa/lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020