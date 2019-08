Zug kracht gegen Lkw

Ein Lastwagen und ein Güterzug sind zusammengestoßen. © dpa

Gutach.Nachdem ein Güterzug auf der Schwarzwaldbahn in Gutach (Ortenaukreis) mit einem Lastwagen zusammengestoßen und zum Teil entgleist ist, war die Strecke den ganzen Mittwoch über gesperrt. Erst am frühen Donnerstagmorgen sollten zwischen Hornberg und Hausach wieder Züge rollen, wie ein Bahnsprecher sagte. Als Ersatz waren dort Busse unterwegs. Der Unfall hatte sich am späten Mittwochvormittag ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 42 Jahre alte Fahrer des mit Metallteilen und Paletten beladenen Sattelzugs versucht, auf dem Bahnübergang zu wenden. Während er rangierte, senkte sich die Bahnschranke – der Lokführer des Güterzugs konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Lokführer blieben unverletzt. Allerdings liefen bei dem Unfall mehrere Hundert Liter Diesel aus. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. lsw

