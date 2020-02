Zugverkehr lahmgelegt

Feuerwehrmänner löschen einen Kabelbrand in Stuttgart. © dpa

Stuttgart.Ein Kurzschluss und ein anschließender Kabelbrand haben den Zugverkehr im Bahnknoten Stuttgart mitten im morgendlichen Pendlerverkehr durcheinander gebracht. Stundenlang wurde der Hauptbahnhof am Dienstagmorgen für S-Bahnen und Fernzüge gesperrt, weil ein Rohr unter den Gleisen gebrochen war. Das austretende Wasser löste laut Bundespolizei einen Kurzschluss aus, der wiederum den Kabelbrand entfachte.

Während der S-Bahn-Verkehr am späteren Vormittag wieder aufgenommen wurde, blieb Stuttgart für Fernzüge über die Mittagsstunden hinaus nicht erreichbar. Unklar ist nach wie vor, wann die Sperrung aufgehoben werden kann, erklärte ein Sprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

Nach Angaben der Bahn enden und starten die Fernverkehrszüge aus Hamburg Richtung Stuttgart derzeit in Mannheim. Züge aus Paris fahren über Karlsruhe nicht hinaus und enden auch dort, Züge in Richtung Zürich über Singen enden und starten in Böblingen. „Die Fernverkehrszüge zwischen Karlsruhe und Nürnberg entfallen“, teilte die Bahn weiter mit. Alle anderen Fernverkehrszüge fahren an Stuttgart vorbei und halten in Esslingen. lsw

