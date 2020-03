Zulagenaffäre: Mehr Fehler als bekannt

Stuttgart.Die Hochschulen haben bei der Gewährung von Leistungszulagen an ihre Professoren mehr Fehler gemacht als bislang bekannt. Bei etwa einem Drittel der Hochschulen habe es problematische Vergaben gegeben, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Die Prüfung von Vergaben seit dem Jahr 2005 sei noch nicht abgeschlossen.

Eine Konsequenz ist, dass die Hochschulen dem Ministerium die Vergaben künftig anzeigen müssen. Bauer geht davon aus, dass in etwa zehn Prozent der zu Unrecht gewährten Zulagen auch Geld zurückgefordert wird. Zu konkreten Summen wollte sich die Ministerin nicht äußern.

Seit 2005 gilt in Baden-Württemberg eine neue Besoldungsstruktur. Die Grundgehälter der Professoren wurden gesenkt. Im Gegenzug können sie höhere Zulagen erhalten. Die Entscheidung darüber wurde den Hochschulleitungen überlassen. Im Zuge der Zulagendebatte war es zu schweren Verwerfungen an der Beamtenhochschule in Ludwigsburg gekommen. Dort kümmerte sich Rektorin Claudia Stöckle um die Aufarbeitung, die im Zuge der Affäre ihre Stelle verlor. Eine Klage Stöckles gegen das Land Baden-Württemberg wegen vorzeitiger Beendigung ihres Amtes wird von März an vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg verhandelt.

In einem Untreue-Prozess müssen sich ein früherer Rektor und ein Ex-Kanzler der Hochschule Ludwigsburg verantworten. Sie sollen 13 Professoren zu Unrecht Zulagen gewährt haben. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020