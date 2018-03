Zur Altersfeststellung wird fast nie geröntgt

Anzeige

Stuttgart/Kaiserslautern.Die SPD im Stuttgarter Landtag wirft Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor, bei der Debatte über die Altersfeststellung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Umas) über das Ziel hinaus zu schießen. Strobl hatte gefordert, bei jungen Flüchtlingen standardmäßig mit Röntgenuntersuchungen das Alter festzustellen – und dabei die Behörden zu einer konsequenteren Anwendung aufgerufen. Die SPD hat sich mit einer Anfrage zu diesem Thema beim baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) über die Situation im Südwesten erkundigt. Das Papier liegt dieser Zeitung vor.

In den Antworten stellt Lucha klar, dass es schon heute möglich ist, das Alter von Umas per Röntgenuntersuchung festzustellen. Der Vorgang: Hat der junge Flüchtling keine Personaldokumente bei sich, bestimmen die Jugendämter zunächst das Alter selbst. Dies erfolgt laut Lucha in der Regel durch ein „ausführliches, standardisiertes Gespräch, das durch mindestens zwei Fachkräfte auch unter Zuhilfenahme eines Fragebogens durchgeführt wird“. Kann das Alter so noch immer nicht festgestellt werden, „hat das Jugendamt nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuchs eine ärztliche Untersuchung zu veranlassen“. Deswegen müsse der Fall dann an die Ausländerbehörde weitergeleitet werden. „Die Ausländerbehörden sind bei Zweifeln über das Alter der Person berechtigt, medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, die auch Röntgenaufnahmen umfassen“, erklärt Lucha in der Anfrage. Allerdings würde dies nur ganz selten passieren.

Grundsätzlich überprüfen

Derweil stellt sich der Landkreis Kaiserslautern im Streit über die Altersfeststellung gegen die rot-gelb-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Er will das Alter minderjähriger Flüchtlinge grundsätzlich per medizinischer Untersuchung überprüfen. CDU-Landrat Ralf Leßmeister ordnete nach Angaben des Kreises von gestern an, alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge künftig zu einer Untersuchung zu schicken, die „eine fundierte Einschätzung des Lebensalters“ ermöglichen soll. Durch eine Röntgenaufnahme der Hand sei eine relativ genaue Altersschätzung möglich. Wenn es Hinweise auf ein Alter über 18 Jahren gebe, sollten die Flüchtlinge zu einer rechtsmedizinischen Untersuchung. mis/lrs