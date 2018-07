Zusammenarbeit wird ausgebaut

Anzeige

Trier/Luxemburg.Die Großregion zwischen Rhein, Mosel, Saar und Maas will ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausbauen und ein gemeinsames Sekretariat einrichten. Es werde seinen Sitz in Luxemburg im Haus der Großregion haben und von Mitte 2014 an startklar sein, kündigte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) als Vorsitzende der Großregion gestern in Trier an. Die neue Einrichtung organisiere die Gipfel-Treffen, sei aber auch Anlauf- und Koordinierungsstelle für Fragen und Aktivitäten von Bürgern im Elf-Millionen-Einwohner-Raum. lrs