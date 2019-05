Zuschlag bei Diäten

Wiesbaden.Der Hessische Landtag bleibt auch in der neuen Wahlperiode dabei, die Diäten der Abgeordneten an den Index der allgemeinen Einkommensentwicklung in Hessen zu koppeln. Ein entsprechendes Gesetz brachten die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen am Mittwoch gemeinsam mit den Oppositionsparteien SPD und FDP im Wiesbadener Landtag ein. Danach sollen die Bezüge der Abgeordneten in diesem Jahr von 7975 auf 8206 Euro im Monat steigen.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren sollen nach dem Gesetz auch die Mittel für die Beschäftigung von Mitarbeitern der Abgeordneten im Landtag und den Wahlkreisen nennenswert erhöht werden, nämlich von 3885 auf 4869 Euro. Ebenfalls erstmals seit 1999 steigt demnach die Kostenpauschale für Porto, Telefon, Miete der Wahlkreisbüros und Büromaterial, und zwar von 601 auf 950 Euro monatlich. Holger Bellino von der CDU wies darauf hin, dass Hessen auch nach dieser – wie er sagte – moderaten Anhebung damit nur an fünft- und siebtletzter Stelle im Vergleich der 16 Bundesländer liege.

Während auch die Linke die Anhebungen im Kern mittrug, äußerte der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou scharfe Kritik und sprach von „Selbstbedienungsmentalität“. Insgesamt steige das Budget für die Fraktionen nach den Plänen von 7,9 auf 9,4 Millionen Euro. Der größte Teil davon entfällt auf den wegen 27 Ausgleichs- und Überhangmandaten deutlich größer gewordenen Landtag und den Einzug der AfD selbst als sechster Fraktion.

Lambrou fragte, warum man nicht die bisherige Summe für fünf Fraktionen auf die nunmehr sechs aufteile. Der Linke Hermann Schaus entgegnete, wer wie führende AfD-Politiker illegale Parteispenden aus dem Ausland annehme, solle sich nicht als Moralapostel aufspielen. Auch Günter Rudolph (SPD), Jürgen Lenders (FDP) und Jürgen Frömmrich (Grüne) nannten die Regelungen fair, transparent und angemessen.

