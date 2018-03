Zwei Männer angeklagt

Anzeige

Trier.Die Staatsanwaltschaft Trier hat zwei Männer wegen des Diebstahls von Endoskopiegeräten in Krankenhäusern angeklagt. Ihnen werde schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde gestern mit. Der Gesamtschaden betrage etwa drei Millionen Euro. Die beiden Männer im Alter von 30 und 42 Jahren sollen sich auf den Diebstahl von Endoskopen spezialisiert haben. Weitere Bandenmitglieder in Kolumbien sollen dann das Diebesgut verkauft haben. Dem 42-Jährigen werden Diebstähle in mindestens 13 Krankenhäusern in den Jahren 2016 und 2017 vorgeworfen, darunter in Kliniken in Landstuhl, Baumholder, Idar-Oberstein, Bad Dürkheim, Speyer und Ludwigshafen. Er soll auch in einer Klinik in Lampertheim sowie im saarländischen Lebach zugeschlagen haben.