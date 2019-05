Zwei Männer verhaftet

Darmstadt.Nach den Schüssen in der Rüsselsheimer Innenstadt Ende April sitzen zwei Männer wegen Verdacht des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. „Wir gehen davon aus, dass die beiden der gleichen Konfliktpartei angehörten“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Der ältere der Verdächtigen war kurz nach den Schüssen gefasst worden, sein mutmaßlicher Komplize am Dienstag bei einer Wohnungsdurchsuchung. Der ebenfalls festgenommene Wohnungsinhaber sei wieder auf freiem Fuß.

Hintergrund der Schüsse, bei denen ein 33-Jähriger verletzt wurde, sollen Streitigkeiten zweier Familien gewesen sein. Von den Waffen gibt es noch keine Spur. „Wir gehen von mindestens zwei Waffen aus“, sagte der Sprecher. Die Untersuchung der sichergestellten Hülsen laufe noch. Mit dem Ergebnis sei dann endgültig klar, wie viele Waffen am Morgen des 27. April benutzt wurden. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.05.2019