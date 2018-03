Zwei Millionen Euro für Solaranlagen

Anzeige

Das aufgelegte Förderprogramm für solare Batteriespeicher ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So sei eine der Bedingungen, erklärt Untersteller, dass mindestens 40 Prozent des erzeugten Stroms dem eigenen Verbrauch dienten – und nicht eingespeist würden. Die Förderung erfolge mit einem Fixbetrag pro Kilowattstunde, maximal jedoch mit 30 Prozent der Nettoinvestitionskosten. Je größer der Speicher ist, desto höher ist der Zuschuss. Weiter erklärt Untersteller, dass das Programm zunächst bis Ende 2019 laufen soll. Anträge für eine Förderung können ab morgen bei der L-Bank gestellt werden. Zudem wird das Projekt von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen wissenschaftlich begleitet.

Untersteller hat immer wieder versucht, mit Anreizen dafür zu sorgen, dass mehr Solaranlagen installiert werden. Vor allem die Tatsache, dass das Geschäft mit großen Freiflächenanlagen im Südwesten bislang nicht funktioniert, macht Probleme. Deswegen hatte Grün-Schwarz im vergangenen Jahr die sogenannte Freiflächenöffnungsverordnung erlassen. Durch sie können künftig Solarparks auf landwirtschaftlich schlecht nutzbaren Acker- und Grünlandflächen errichtet werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.02.2018

