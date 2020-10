Zwei Minister, zwei Meinungen

Stuttgart.Das Vorhaben von Südwest-Sozialminister Manne Lucha (Grüne), die kostenlosen Corona-Tests für Lehrer und Erzieher nicht über den 1. November hinaus zu verlängern, sorgt weiter für Unmut beim Koalitionspartner. „Wir erwarten, dass der Sozialminister seine ablehnende Haltung fundiert begründet. Leider hat er noch keine Zahlen vorgelegt, wie viele Beschäftigte an Schulen, an Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sich in den vergangenen Wochen freiwillig haben testen lassen“, sagte gestern ein Sprecher des CDU-geführten Kultusministeriums in Stuttgart.

Das Kultusministerium und das Sozialministerium hatten sich bislang darauf geeinigt, dass sich das Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bis einschließlich zum 1. November kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann. Dies ist auch dann möglich, wenn keine Symptome vorhanden sind. Die betroffenen Personen haben dabei bislang einen Anspruch auf zwei Testungen, das Land übernimmt die Kosten.

Notwendige Daten liefern

Nachdem die neuen Pläne Luchas durch die Berichterstattung dieser Redaktion am Dienstagnachmittag bekannt geworden sind, reagierte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verärgert. Sie halte es wegen der aktuellen Infektionslage für richtig, „das Angebot um einen weiteren Monat zu verlängern und auf insgesamt drei Tests zu erhöhen“, erklärte die CDU-Politikerin. Ihr Sprecher ergänzte am Mittwoch, Eisenmann wolle sich mit ihrem Kabinettskollegen Lucha über das weitere Vorgehen abstimmen, sobald dieser die notwendigen Daten liefere.

Rückendeckung bekam Eisenmann auch von Doro Moritz, der scheidenden Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Solange die Infektionszahlen ansteigen, sollte das Angebot bleiben“, forderte Moritz am Mittwoch. Sie gehe zudem davon aus, dass die kostenlosen Tests von maximal 20 Prozent der Lehrer bislang in Anspruch genommen worden seien.

Ähnlich wie Moritz argumentierte auch der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand. „Ein festes Datum zu setzen ist mit Blick auf eine sich dynamisch entwickelnde Pandemie-Situation das falsche Signal. Es ist nicht sehr schlüssig, dass bei steigenden Infektionszahlen die Testmöglichkeiten für Lehrkräfte und Erzieher auslaufen sollen“, so Brand.

Das Sozialministerium bleibt jedoch bei seiner Haltung, dass es keine weitere Verlängerung der Corona-Testmöglichkeiten für Lehrer und Erzieher geben soll. Ein Sprecher berief sich dabei auf eine neue Verordnung des Bundes. Diese sehe umfassende Testmöglichkeiten auch im Schulbereich vor. Der Sprecher des Sozialministeriums erklärte weiter: „Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Tatsache, dass die Testkapazitäten im Land weiterhin maximal ausgelastet sind, sollte von zusätzlichen Testmöglichkeiten asymptomatischer Personen abgesehen werden.“

