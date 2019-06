Zwei Teams aus der Pfalz und dem Saarland spielen längstes Fußballspiel der Welt

St Wendel.Thore Marhöfer ist Soldat und als solcher ist der 29-jährige lange Märsche gewohnt. Das Abenteuer, auf das er sich in der vergangenen Woche eingelassen hat, war in Sachen Durchhaltevermögen jedoch jenseits dessen, was er sich bisher bei der Bundeswehr zumuten musste.

120 Minuten - solange kann ein reguläres Fußballspiel im extremsten Fall dauern bis der Unparteiische abpfeift und

...