Zwei Tote nach Streit

Wiesbaden.Eine gewaltsame Auseinandersetzung hat zwei Männer aus Wiesbaden das Leben gekostet. Ein 43-Jähriger hat nach Erkenntnissen vom Donnerstag am Mittwoch seinen 56 Jahre alten Ehemann mit einem Cuttermesser mehrfach am Hals verletzt, wie ein Sprecher der Wiesbadener Staatsanwaltschaft sagte. Der Verletzte sei noch in der Wohnung verblutet. Nach dem Angriff habe sich der jüngere Mann selbst mit dem Messer verletzt und sei ebenfalls gestorben. Dies ergab eine Obduktion. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus, Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gibt es demnach nicht.

Anwohner alarmierten Polizei

Anwohner hatten am frühen Mittwochabend die Einsatzkräfte alarmiert, als sie laute Geräusche in der Wohnung des Ehepaars gehört hatten, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Nachdem die Wohnungstür aufgebrochen wurde, fanden die Beamten die beiden Männer mit schweren Stichverletzungen. Der 56-Jährige starb in der Wohnung. Sein 43 Jahre alter Ehemann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 02.08.2019