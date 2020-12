Zweifel an der grünen Agenda

Stuttgart.Zehn Jahre grüne Verkehrspolitik in Baden-Württemberg – und doch zu wenig in Sachen Verkehrswende und neue Mobilität auf den Weg gebracht? Der BaWü-Check der baden-württembergischen Tageszeitungen zur Verkehrspolitik im Land, in dem viele Bürger via Allensbach-Umfrage ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht hatten, hat am Donnerstag landesweit Reaktionen ausgelöst. Die Landtagsopposition von SPD, FDP und AfD sprach von einer „gescheiterten Verkehrspolitik“ des Verkehrsministers Winfried Hermann.

Jochen Haußmann, verkehrspolitischer Sprecher der FDP/DVP Fraktion, sagte: „Der Verkehrsminister ist mit seiner Politik der Verbote und Erziehungsversuche auf ganzer Linie gescheitert.“ SPD-Fraktionschef Andreas Stoch bemängelte, dass es Hermann in zehn Jahren im Amt nicht gelungen sei, andere Mobilitätsformen zu einer Alternative für das Auto zu machen. „Wir kommen nur weiter, wenn wir sinnvolle Anreize setzen und attraktive Angebote machen. Deshalb brauchen wir jetzt das 365 EUR-Jahresticket“, sagte Stoch.

AfD-Verkehrsexperte Hans Peter Stauch nannte die Umfrageergebnisse „wenig überraschend“: „Sie zeigen klar, dass die von der grün-schwarzen Landesregierung angestrebte Abschaffung des motorisierten Individualverkehrs bei den Bürgern auf wenig Gegenliebe stößt“, so Stauch. Thomas Dörflinger, CDU-Verkehrsexperte, sieht die verkehrspolitischen Ansätze seiner Partei unterdessen bestätigt. „Für die große Mehrheit der Menschen ist nach wie vor das Auto das Verkehrsmittel der Wahl. Das heißt für uns: Weiter das Angebot im ÖPNV ausbauen, gleichzeitig brauchen wir aber auch weiter neue Ortsumfahrungen und leistungsfähige Straßen.“

Dagegen sehen sich die Grünen und der Verkehrsminister selbst in ihren Anstrengungen für eine Verkehrswende bestätigt. „Oberstes Ziel ist es für uns Grüne, Mobilität und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Das ist eine Daueraufgabe – und das Bohren dicker Bretter“, sagte Grünen-Verkehrsexperte Hermino Katzenstein. Winfried Hermann wies den Vorwurf, die verkehrs- und klimapolitischen Ziele nicht erreicht zu haben, entschieden zurück: „Von einer gescheiterten Verkehrspolitik kann nicht die Rede sein“, sagte Hermann. Er verwies darauf, dass eine umwelt- und klimafreundliche Mobilität nicht von der Politik allein erreicht werden könne. „Das ist nur zu bewältigen, wenn auch viele Menschen bereit sind, ihr Verhalten zu überdenken und zu ändern.“

Die Zahl der Fahrzeuge und das Gewicht der Fracht auf Straßen und Schiene seien gewaltig gewachsen. „Wenn man jahrzehntelang nicht saniert, dann gibt es auch jede Menge zu tun“, so Hermann. Für viele Bereiche sei das Land auch nicht oder nicht allein zuständig. „Wenn in einem Wohngebiet die Straße schlecht ist, muss sich die Gemeinde darum kümmern und nicht der Verkehrsminister“, sagte Hermann. Das Land habe die jährlichen Mittel für die Sanierung und den Erhalt der Straßen und Brücken von 65,6 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 183,1 Millionen Euro im Jahr 2019 erheblich gesteigert, der Zustand von Straßen und Brücken im Land habe sich spürbar gebessert.

Hinsichtlich der Kritik am schleppenden Ausbau des ÖPNV verwies Hermann auf ein modernes Zugangebot und den neuen bw-Tarif. So sei in der Metropolregion Stuttgart durch die auch vom Land finanzierte Tarifzonenreform das Fahren mit dem ÖPNV um 25 Prozent billiger geworden. Der ländliche Raum habe vom Aufbau der Regiobuslinien profitiert.

