Zweite Runde von Schwarz-Grün steht im Zeichen von Corona

Wiesbaden.Ihre zweite Legislaturperiode haben sich CDU und Grüne in Hessen sicher anders vorgestellt. Seit vielen Monaten regiert das Coronavirus das Land – dahinter steht alles andere zurück. Die Arbeit der Koalition lässt sich zwei Jahre nach der erneuten Vereidigung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am 18. Januar 2019 überwiegend daran messen, wie der Kampf gegen die Pandemie geführt wird.

Am Corona-Krisenmanagement des Landes lässt die Opposition seit Monaten jedoch kaum ein gutes Haar. In den Fokus rückt dabei vor allem Sozialminister Kai Klose (Grüne). Zuletzt wanderte das wichtige Thema „Corona-Impfungen“ ins CDU geführte Innenministerium. Gut möglich, dass diese Umverteilung der Kompetenzen innerhalb des Bündnisses für Missstimmung sorgte. Nach außen dringt jedoch nichts: Schwarz-Grün hält eisern an der Linie einer „geräuschlosen Zusammenarbeit“ seit nunmehr sieben Jahren Koalition fest.

Beuth rückt ins Rampenlicht

Mit Innenminister Peter Beuth rückt nun ein CDU-Mann verstärkt ins Rampenlicht, der immer wieder als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier genannt wurde. Das Impfthema könnte ihm ungeachtet der Affären bei der hessischen Polizei helfen, sich auf einem neuen Gebiet als Krisenmanager zu profilieren. Mit Beginn der zweiten Halbzeit der laufenden Legislatur im Sommer 2021 wird sicherlich die Frage verstärkt aufkommen, mit welchem Spitzenkandidaten die Christdemokraten in den Wahlkampf zur hessischen Landtagswahl 2023 starten wollen.

Der 69-jährige Regierungschef schiebt derzeit wegen der Mammutaufgabe im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Entscheidung über seine berufliche Zukunft noch weit von sich. Neben Beuth werden jedoch bereits seit einiger Zeit Finanzminister Michael Boddenberg, Landtagspräsident Boris Rhein und Kanzleramtsminister Helge Braun als mögliche potenzielle Kandidaten für die Nachfolge von Bouffier genannt.

Für die politische Großwetterlage in Hessen gelten zwei wichtige Wahltermine in den nächsten Monaten als richtungsweisende Stimmungstests: Mitte März werden die Stadt-, Gemeinde- und Kreisparlamente im Land neu bestimmt. Das könnte dann auch für Oppositionsführerin Nancy Faeser eine erste wichtige Standortbestimmung für die Sozialdemokraten sein. Zeitgleich finden am 14. März auch Landtagswahlen in den Nachbarländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg statt. Auch die Bundestagswahl im Herbst wird die politische Agenda und den Schlagabtausch zwischen den Parteien in Hessen zunehmend bestimmen. Schwarz-Grün in Hessen gilt zwar als mögliche Blaupause für den Bund. Nichtsdestotrotz betonen CDU und Grüne in Hessen immer wieder, eigenständige Parteien zu sein und ein Bündnis auf Zeit miteinander eingegangen zu sein. Je näher der Wahltermin im Bund rückt, desto stärker wird die eigene Profilierung in Hessen zunehmen.

CDU führt laut Umfrage

In der Wählergunst standen die Regierungsparteien laut der Umfrage „hr-hessentrend“ aus dem Dezember 2020 zuletzt gut dar – mit klarer Führung der Christdemokraten. Die CDU wäre bei einer Landtagswahl weiterhin stärkste Partei mit 34 Prozent. Die Grünen erreichten als zweitstärkste Kraft 22 Prozent. Die SPD lag bei 19 Prozent, die AfD bei 8 Prozent, die FDP bei 7 Prozent und die Linkspartei bei 5 Prozent. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.01.2021