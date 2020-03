Zweiter Coronavirus-Todesfall in Baden-Württemberg bestätigt

Nachdem ein 67-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis in dieser Woche am neuartigen Coronavirus verstorben ist, gibt es am heutigen Freitag den zweiten Todesfall der Pandemie in Baden-Württemberg. Wie das Ministerium für Soziales und Integration mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 80-Jährigen aus Kirchheim, der in einer Klinik verstorben ist. Zuvor war er laut Angaben des Ministeriums in Stuttgart positiv auf das Virus getestet worden.

„Wir haben von Anfang darauf hingewiesen, dass der Krankheitsverlauf bei einer Infizierung mit dem Coronavirus zwar bei einer großen Mehrheit der Bevölkerung moderat ist, es aber eben auch – vor allem bei älteren Menschen – sehr ernsthafte, kritische Verläufe gibt“, wird Gesundheitsminister Manne Lucha nach der Mitteilung zitiert. Der Minister ergänzt, der zweite Todesfall müsse "eindringlich" zeigen, wie ernst die Situation "für unser Gesundheitswesen" sei. Es müsse "alles in unserer Macht Stehende" dafür getan werden, um "gerade die besonders gefährdeten vulnerablen Gruppen wie chronisch kranke, pflegebedürftige und ältere Menschen vor dem Virus zu schützen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Dringlichkeit."