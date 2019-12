Zwischen Highspeed und „Statistikmüll“

Wiesbaden.Die 56 Jahre alte Kristina Sinemus kam Anfang des Jahres als Quereinsteigerin in die hessische Landesregierung. Die parteilose Unternehmerin und Hochschullehrerin wurde auf CDU-Ticket zur ersten Digitalministerin in der Geschichte des Bundeslands berufen und – selbst von der SPD-Opposition – mit viel Vorschusslorbeeren bedacht. Doch die Euphorie wich schnell Nachfragen, was die neue Ministerin denn eigentlich für eine Strategie habe. Bald wurde der Ruf nach einer Regierungserklärung laut. Die hielt Sinemus elf Monate nach ihrem Amtsantritt am Dienstag im Wiesbadener Landtag, doch die Anerkennung zumindest der Opposition hielt sich in Grenzen.

„Hessen gestaltet die Zukunft – Digitaler Wandel mit und für die Menschen“, überschrieb die Ministerin ihren acht Seiten umfassenden Beitrag, der mit vielen Superlativen gespickt war. Die Digitalisierung sei ein „epochaler Umbruch“, der Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gleichermaßen fordere. „Untätigkeit oder gar Stillstand können wir uns dabei nicht leisten“, fügte Sinemus hinzu. Und das habe die Landesregierung mit der Bündelung der Kompetenzen in einem eigenen Kabinettsressort auch begriffen. „Während der Bund noch verhandelt, wird in Hessen schon gehandelt“, verkündete die Digitalministerin stolz. Die – nicht nur in ihrer Amtszeit geschaffene – Bilanz des Landes in Sachen Digitalisierung klingt beeindruckend. Sinemus zählte auf: Rund 90 Prozent der Haushalte in Hessen verfügen über Breitband mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde, jeden Tag werden irgendwo in Hessen drei Mobilfunkmasten gebaut, allein 1387 in einem Jahr; es gebe bereits 600 WLAN-Hotspots, jeden Monat kämen 40 neue hinzu. Hessen sei „längst das heimliche Silicon Valley Europas“.

Opposition: Lücken in der Bildung

FDP-Politiker Oliver Stirböck widersprach heftig und nannte einen Teil der Zahlen „Statistikmüll“. Die pro Jahr angekündigten gut 1000 Masten schaffe China in wenigen Tagen. Und 50 MBits Breitbandversorgung gebe es auf dem Land nur zu 40 Prozent. Außerdem sei das im Vergleich zur Glasfaser eine veraltete Technologie. Allerdings versprach Sinemus als Ziel bis 2025 flächendeckend Gigabit, also 1000 Megabit, und bis 2030 Glasfaseranschluss in jedem Haus. „Nahezu alle“ Schulen sollten bereits bis 2022 „gigabitfähig mit Highspeed in die Zukunft gehen“. Tobias Eckert (SPD) nannte gerade ein Konzept für digitale Bildung eine „Leerstelle“ im Programm. Auch sage Sinemus nichts zu Datenschutz oder zu Fake News und Hetze im Netz. Er sagte zu der Regierunsgerklärung: „Eigenlob und PR statt effektiver Politik.“

