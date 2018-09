Zwischenlager geplant

Biblis.RWE will im Frühjahr ein weiteres Zwischenlager am Kraftwerkstandort Biblis beantragen. Dies bestätigte gestern ein Unternehmenssprecher. Die entsprechenden Anträge an das hessische Umweltministerium und den Kreis Bergstraße werden laut Sprecher gerade erarbeitet.

Bereits im Mai, als RWE angekündigt hatte, das abgeschaltete Atomkraftwerk abzureißen, nannte der damalige Kraftwerksleiter

...