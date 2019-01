Zwölf-Punkte-Plan für Kommunen

Stuttgart.Die CDU-Landtagsfraktion hat bei ihrer Klausurtagung in Nürtingen (Kreis Esslingen) gestern ein umfassendes Konzept zur Förderung von Kommunen beschlossen. Das Papier liegt dieser Zeitung vor. „Wir brauchen leistungsfähige Kreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Denn wir wollen, dass sie ihre vielfältigen und weiter wachsenden Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürger im Land verlässlich und auf hohem Niveau erfüllen können“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. Offiziell vorstellen will die CDU-Fraktion das Programm heute bei einer Pressekonferenz.

Das Konzept umfasst zwölf Punkte. Ein Ziel der CDU sind gleichwertige Lebensbedingungen in Städten und in ländlichen Regionen. Deswegen soll ein Flächenfaktor eingeführt werden, um ländliche Städte und Gemeinden mit großen Gebieten beim kommunalen Finanzausgleich besserzustellen. Zudem ist ein Demografiebonus für Kommunen mit starkem Einwohnerrückgang im Finanzausgleichsgesetz vorgesehen. „Wo ländliche Kommunen unter einem Einwohnerrückgang leiden, wollen wir diesen Trend außerdem mit einer Wachstumsstrategie für den ländlichen Raum umkehren“, heißt es in dem Papier. Roger Kehle, Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, warnt aber: „Durch die Flächenkomponente darf keine Stadt oder Gemeinde weniger Zuweisung haben als zuvor.“

Weiter will die CDU die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen verbessern und die Niederlassung von Ärzten gezielt fördern. Zudem fordert die CDU eine Landarztquote bei der Medizinstudienplatzvergabe. Um mehr Ärzte auszubilden, hat die grün-schwarze Landesregierung bereits beschlossen, die Zahl der Medizinstudienplätze um zehn Prozent zu erhöhen.

Mehr investieren wollen die Christdemokraten auch beim Ausbau der Pflege, Hospiz- und Palliativangebote in den Städten und Gemeinden. Im Bereich der Umweltpolitik fordert die CDU, den Artenschutz in der Breite zu stärken.

In dem Plan finden sich auch bereits bekannte Forderungen wieder: So fordert die CDU massive Verbesserungen beim Breitbandausbau. Nationales Roaming soll verpflichtend werden. „Der gigabitfähige Ausbau der Glasfasernetze ist auch eine Voraussetzung dafür, dass es ein flächendeckendes 5G-Mobilfunknetz gibt“, steht in dem Papier. Hier sollen auch mehr an das Glasfasernetz angeschlossene Sendemasten aufgestellt werden.

Krach mit Grünen programmiert

Außerdem fordert die CDU mehr Flexibilität bei der Ganztagsbetreuung. Hier gibt es einen Konflikt mit dem Koalitionspartner, der feste Zeiten will. Die CDU will die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Betreuungsmodellen. Generell soll mehr Geld in die Betreuung fließen.

Für Ärger mit den Grünen dürfte die Weiterentwicklung des freiwilligen Polizeidienstes sorgen. Hier will die CDU einen bewaffneten Freiwilligendienst, der die Polizei unterstützt und mit dieser auf Streife geht. Auch das lehnen die Grünen ab.

