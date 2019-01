Alle Menschen erschrecken sich

Zum Artikel „Schüsse schrecken Anwohner auf“ vom 21. Dezember:

Auf Spinelli werden Dutzende Feldhasen gejagt und getötet (warum eigentlich?) und die Sorge der Bürgerinitiative Grauzone-Grünzeug gilt ausschließlich den Flüchtlingen. Geht’s noch? Deutsche Bürger und besonders ältere Menschen sind sicher auch erschrocken.

Ich bin selbst Jäger und ehrenamtlicher Naturschutzwart der Stadt Mannheim. Im Bericht steht, dass die BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) als Eigentümerin des Geländes erklärt, dass Feldhasen „Schädlinge“ seien. Wer wurde hier befragt? Dies ist eine völlig antiquierte Aussage, die eventuell vor vielen Jahrzehnten nachvollziehbar gewesen wäre, als der Feldhase noch in großen Dichten vorkam, teilweise Schäden in Sonderkulturen wie Spargel verursachte und nachhaltig jagdlich genutzt werden konnte.

Seit langer Zeit ist deren Bestand durch die Intensivierung der Landwirtschaft (nicht durch Jagd) leider dramatisch gesunken, so dass verantwortungsvolle Jäger in den meisten Revieren auf eine Bejagung verzichten. Inwiefern und – aufgrund fehlender landwirtschaftlicher Nutzung – woran die wenigen Hasen auf Spinelli Schäden verursachen sollten, erschließt sich erst recht nicht.

Bestand an Feldhasen rückläufig

Das novellierte Landesjagdgesetz von 2014 trägt dem insofern Rechnung, dass Feldhasen in das Entwicklungsmanagement der jagdbaren Tiere eingestuft sind, das heißt, die Bestände rückläufig sind, Hegemaßnahmen ergriffen werden müssen und eine Bejagung nur bei ausreichendem Besatz stattfinden soll. In Revieren, in denen verantwortungsbewusst gejagt wird und der Natur- und Artenschutzgedanke im Vordergrund steht, werden keine Feldhasen bejagt, sondern im Gegenteil versucht, die Restbestände durch Lebensraumverbesserungen, auch zugunsten anderer Arten, zu stabilisieren. Unter Tierschutzaspekten frage ich mich, ob es vertretbar ist, Feldhasen in einem eingezäunten Gelände ohne großräumige Fluchtmöglichkeit zu bejagen, waidmännisch ist es sicher nicht.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2R3DA4s

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019