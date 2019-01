Das sagen Leser zur Kritik an der AG Barrierefreiheit

Zum Artikel „Kritik an der Kritik“ vom 29. Dezember:

Es mutet ein wenig an wie verkehrte Welt. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der ansonsten wenige Gelegenheiten auslässt, um die RNV zu kritisieren, verteidigt vehement die Stufengebirge in den neuen RNV-Straßenbahnen und geht die Behindertenverbände mit harschen Worten an. Von „Maximalforderungen“ und „Befremden“ ist die Rede und davon, dass die AG Barrierefreiheit die „große Mehrheit der Fahrgäste“ gegen sich aufbringen würde.

Und schließlich werden die Behindertenvertreter auch noch belehrt: Schiefe Ebenen seien keine sicheren Abstellflächen für Rollstühle. Ach was. Auf Stufen können Rollstühle besser stehen? Der VCD teilt ordentlich aus, argumentiert aber selbst fragwürdig. Tatsache ist: Stufen – noch dazu Doppelstufen – im Fahrzeug behindern das Durchrücken. Heute gibt es beim Ein- und Aussteigen „nur“ Probleme mit Zeitgenossen, die nicht durchrücken wollen, später dann viel öfter, weil ein ordentliches Durchrücken wegen des ständigen treppauf treppab nicht mehr ordentlich möglich ist.

Davon betroffen sind alle Fahrgäste, also auch die „große Mehrheit“, die der VCD gegen die „Maximalforderungen“ der AG Barrierefreiheit schützen möchte. Kein Verkehrsunternehmen beschafft sich zurzeit Straßenbahnen mit zwölf, 16 oder gar 24 Stufen, wie aktuell die RNV. Den Zusammenhang mit der Drehgestelltechnik sieht auch nur der VCD, denn die (laut RNV) baugleichen Fahrzeuge aus Helsinki („Artic Tram“) haben im Mittelteil gar keine Stufen. Hier werden die Höhenunterschiede mit Rampen überwunden – exakt so, wie es die Behindertenvertreter fordern.

Drehgestelle und Niederflurigkeit schließen sich nicht aus. Und mehr Sitzplätze, auch so eine Behauptung des VCD, haben die neuen Bahnen auch nicht, schon gar nicht „bis zu 15 Prozent mehr“. Im Gegenteil: Auf dieselbe Länge bezogen haben sie tatsächlich weniger Sitzplätze als fast alle aktuellen Fahrzeugtypen der RNV, da es in den beiden Niederflurabteilen am Anfang und Ende der Bahn fast keine Sitzplätze geben soll. In den neuen 40 Meter langen Bahnen werden rund 20 Sitzplätze weniger sein als in den aktuell in Mannheim eingesetzten gleich langen Bahnen.

Wie kommt der VCD zu solchen Behauptungen? In den aktuellen Niederflurfahrzeugen können Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwagen an allen Türen (bis auf die Tür vorne beim Fahrer, auf die in den neuen Fahrzeugen aber völlig verzichtet wird) einsteigen und sich samt Begleiter niederlassen. Damit ist es dann vorbei. Zukünftig wird säuberlich getrennt in Personen, die die Hochsitze erklimmen können und wollen und alle anderen, die sich aufgrund von Behinderung, Kinderwagen oder Gepäck in den Niederflurabteilen drängen. Das gilt auch für alle Senioren mit Rollator, für die die Doppelstufen ein unüberwindbares Hindernis sind, die aber in den Niederflurbereichen mangels Sitzen wohl stehen müssen.

Hat der VCD über 30 Jahre gesellschaftliche Diskussion zu Inklusion und Barrierefreiheit verschlafen? Wie passen die Forderungen des VCD zu den politischen Zielen der Stadt Mannheim, des Landes Baden-Württemberg oder der Bundesrepublik Deutschland zur gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen? Weiß der VCD, was er da für einen Unsinn fordert?

Zugegeben, ich war überrascht, den Artikel zur Kritik an den Bedenken der AG Barrierefreiheit zu lesen. Felix Berscheid vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) äußerte sich dabei sehr ablehnend zur Kritik der AG Barrierefreiheit anlässlich der Anschaffung der neuen, wenig barrierefreien Stadtbahnwagen. Da er angibt, selbst schwerbehindert zu sein, bekommen seine Aussagen zusätzliches Gewicht. Schon beim Lesen des Artikels hat mich allerdings gestört, dass die verschiedenen Nutzer des ÖPNV gegeneinander ausgespielt werden sollen, ganz konkret, ältere Menschen gegen Rollstuhlfahrer.

Natürlich haben Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer unterschiedlichen Handicaps unterschiedliche Anforderungen an ihre Lebensbedingungen. Dies war mit ein Grund zur Gründung der AG Barrierefreiheit vor fast 20 Jahren. Dort arbeiten Menschen mit den unterschiedlichsten Handicaps konstruktiv zusammen, um Lösungen zu finden, die für die meisten Nutzer praktikabel sind.

Etwas ist mir allerdings beim Googeln im Internet aufgefallen (http://www.nahverkehrsberatung.de/index.htm). Ich hätte es für sinnvoll gehalten, in dem Artikel zu erwähnen, dass Herr Berscheid in seinem Hauptberuf eine Firma betreibt, die Nahverkehrsunternehmen zu Strategien und Lösungen zum öffentlichen Verkehr berät. Da fiel mir doch gleich der Spruch aus der Minnesängerzeit ein, der auf Oswald von Wolkenstein zurückgehen soll: „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.“

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2D0852D

