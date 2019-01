Irrwitzige Schlagzeile zu Silvester am Wasserturm gewählt

Zum Artikel „Von Eindrücken überwältigt“ vom 2. Januar:

Dass viele Menschen aus dem Umland nach Mannheim kommen, um das Silvesterfeuerwerk zu erleben, mag man grundsätzlich begrüßen. Der „Mannheimer Morgen“ hat als Schlagzeile gewählt, diese Leute seien „von Eindrücken überwältigt“ gewesen. Das kommt mir doch seltsam, besser irrwitzig vor.

Ich selbst bin in dieser Nacht mit Freunden am Wasserturm vorbei zur Straßenbahn-Haltestelle „Kunsthalle“ gegangen und war dabei überhaupt nicht überwältigt vom Feuerwerk, das auch gegen 1 Uhr noch nicht zu Ende war. „Überwältigt“ waren wir vor allem von dem beißenden Gestank, einer furchtbaren Luft, die einem wirklich den Atem genommen hat und – etwa genau so schlimm – den Hinterlassenschaften auf Straße und Gehwegen: Flaschen, Scherben, Getränkedosen, Reste von Raketenbatterien und anderes.

Ihr Redaktionsmitglied schreibt, der Wasserturm sei nur noch schemenhaft zu erkennen. „Und wenn ich mir den ganzen Rauch hier anschaue, weiß ich nicht, was ich davon halten soll – vor allem bei der ganzen aktuellen Feinstaubdebatte“, zitiert der Autor einen Besucher vor Ort.

Was davon zu halten ist, dürfte doch klar sein. Die Ballerei in der Silvesternacht führt das Bemühen vieler Menschen um Vermeidung von unnötigem Feinstaub (mehr saubere Autos, häufigere Wege zu Fuß, mit Fahrrad oder ÖPNV) ad absurdum. Darauf hinzuweisen, ist Ihrem Redaktionsmitglied offenbar nicht eingefallen.

Dreck selbst beseitigen

Mit Ihrem Bericht am 3. Januar setzen Sie noch einen drauf. Am Neujahrstag sei am Friedrichsring ein Höchstwert von 47 Mikrogramm gemessen worden – in Berlin dagegen 853. Sollen die Mannheimer Bürger das ernsthaft glauben? Die sind doch wohl nicht dumm oder naiv. Private Messungen in der Schwetzingerstadt, abseits des großen Trubels, haben nämlich ergeben, dass die Werte von Feinstaub in der Silvesternacht mehr als 20 Mal so hoch waren als an normalen Tagen – also etwa so wie in Berlin.

Zu loben sind natürlich die Leute von der Stadtreinigung und die Ahmadiyya-Muslime, die den Großteil des Unrats schon weggeräumt haben. Aber ist es nicht selbstverständlich, dass die Verursacher des Drecks den auch selbst beseitigen? Den Mut, darauf hinzuweisen, wünsche ich mir vom „MM“.

