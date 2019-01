Nicht barrierefrei

Zum Artikel „Datenschutz trotz Drehkreuz?“ vom 12. Januar:

Wenn ich die Bilder zu dem Artikel richtig interpretiere, sind die Drehkreuze so eng, dass weder Menschen mit Rollstuhl noch Kinderwagen passieren können. Ich frage mich, wie die Parkverwaltung es sich vorstellt, dass Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, diese Barrieren überwinden sollen?

Oder ist es so gedacht, dass dieser Besucherkreis nur Eingänge benutzen soll, die mit Personal besetzt sind? Sollte dies so sein, fände ich dies schon etwas eigenartig, dass gerade Menschen mit Einschränkungen Umwege in Kauf nehmen sollen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2FBNm6D

